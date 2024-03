I cittadini acquistano frutta secca per il mese sacro dell'Islam

I cittadini di Helmand in Afghanistan si preparano al Ramadan, il mese sacro per i musulmani, affollando il mercato per comprare frutta secca. Interrompere il digiuno con i datteri è una tradizione del Ramadan, durante il quale i musulmani si astengono dal mangiare e dal bere dall’alba al tramonto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata