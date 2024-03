A bordo più di duecento tonnellate di cibo

Una nave della ong Open Arms carica di aiuti umanitari si sta preparando a lasciare Cipro per dirigersi a Gaza. A bordo più di duecento tonnellate di cibo. I donatori internazionali hanno lanciato un corridoio marittimo per rifornire i civili palestinesi dopo sei mesi di guerra. Coinvolta anche l’Unione europea. La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha annunciato la partenza della prima nave dal porto di Larnaca nel quadro di un’operazione pilota per testare il corridoio che, ha continuato, dovrebbe essere aperto “sabato o domenica”.

