Il presidente turco: "Hamas difende il proprio popolo"

“Netanyahu e la sua amministrazione hanno aggiunto i loro nomi a Hitler, Mussolini e Stalin come nazisti dei nostri tempi, con i crimini contro l’umanità che hanno commesso a Gaza“. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso alla 53a Assemblea generale ordinaria della Fondazione per la diffusione della scienza a Istanbul. “In un momento in cui quasi tutti, compresi i sostenitori di Israele nel nostro Paese, facevano a gara per etichettare Hamas come ‘organizzazione terroristica’, noi ci siamo apertamente opposti. Abbiamo dichiarato con coraggio al mondo intero che i mujaheddin palestinesi che difendono la loro terra, il loro onore e il loro stesso popolo non possono essere etichettati come tali”, ha proseguito Erdogan.

