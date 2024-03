Tensioni intorno alla proposta di legge del governo ellenico

Scontri ad Atene tra polizia e manifestanti, scesi in piazza per opporsi ai piani del governo di introdurre università private. Le proteste seguono settimane di dimostrazioni, tra cui decine di occupazioni di edifici universitari da parte degli studenti. Il governo greco di centro-destra ha sostenuto che la riforma aiuterebbe a richiamare nel Paese lavoratori qualificati. I partiti dell’opposizione si oppongono ampiamente al disegno di legge, sostenendo che viola la Costituzione e potrebbe creare un sistema a due livelli per gli studenti.

