Il ministro Eric Dupond-Moretti ha usato una macchina da stampa del XIX secolo per sigillare l'emendamento, al suo fianco Macron

A Parigi la cerimonia pubblica voluta dal presidente francese Emmanuel Macron per l’iscrizione del diritto all’aborto nella Costituzione. La ricorrenza cade volutamente oggi, 8 marzo, nella Giornata internazionale della donna. Il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, ha utilizzato una macchina da stampa del XIX secolo per sigillare l’emendamento nella Costituzione, tra gli applausi dei presenti. “Il sigillo della Repubblica suggella oggi una lunga lotta per la libertà”, ha detto Macron parlando alla folla in Place Vendome.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata