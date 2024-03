Foto da Ap

La figlia di Muti, Naike Rivelli, ha postato video e foto sui social

Lo street artist italiano Jorit era al Festival della Gioventù che si tiene in questi giorni in Russia. Lo testimoniano foto e video postati da Naike Rivelli, anche lei presente insieme alla madre Ornella Muti, che in un video raccontano un’intervista che Muti avrebbe rilasciato in Russia in merito al Festival e poi l’incontro avuto con Jorit davanti al murales da lui realizzato su un palazzo nel villaggio olimpico di Sochi.

Nel video si sente Naike Rivelli raccontare che le due donne hanno potuto esprimersi liberamente, “parlando di Pace, di ecofashion”.

Jorit compare anche in alcune immagini abbracciato a Vladimir Putin. Il capo del Cremlino ha detto di ritenere che russi e italiani siano uniti non solo dall’arte, ma anche dal desiderio di libertà. Lo ha dichiarato rispondendo a una domanda: “Abbiamo sempre ammirato l’arte italiana. L’arte italiana è la grande arte di un grande popolo. Questa è una cosa del tutto ovvia”, ha detto il leader russo, citato dall’agenzia Tass. “E lotta dell’Italia per l’indipendenza, Garibaldi, non ci ha unito? Ci ha sempre unito”, ha osservato Putin. “Gli italiani hanno sempre nel cuore il desiderio di libertà. Ciò significa rispettare il desiderio degli altri per la propria scelta e la scelta del proprio destino”, ha concluso.

La foto con Jorit, Naike Rivelli e Ornella Muti

