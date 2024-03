Lo street artist italiano, presente al Festival della Gioventù di Sochi, abbraccia il presidente russo

Polemiche per la presenza in Russia dello street artist italiano, Jorit, al Festival della Gioventù di Sochi. Jorit si è rivolto anche a Putin: “Se possibile, signor presidente, vorrei fare una foto con lei, per dimostrare in Italia che lei è umano come tutti, la propaganda diffonde dappertutto cose non vere, in realtà siamo tutti persone, persone normali”, ha detto l’artista provocando la reazione scherzosa del presidente russo che ha risposto: “Naturalmente non mi darà un pizzicotto per assicurarsi che io sia reale?”. Poi Putin ha accettato di incontrare e abbracciare Jorit sul palco.

