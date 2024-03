Si tratterebbe di una sparatoria ma non di un caso di violenza domestica

La polizia di Ottawa, in Canada, ha trovato i corpi senza vita di 6 persone, 2 adulti e 4 bambini, in una casa nella parte meridionale della città, mentre una settima persona è in ospedale con ferite gravi ma non è in pericolo di vita. È in corso un’indagine. La polizia è stata chiamata a intervenire nell’abitazione nella zona di Barrhaven, intorno alle 23 di mercoledì sera ora locale; una persona sospettata è stata arrestata poco dopo e la polizia ha dichiarato che non c’è alcuna minaccia in corso per la sicurezza pubblica. Al momento non è stato riferito come siano morte le vittime ma i media locali parlano di sparatoria. Il capo della polizia di Ottawa, Eric Stubbs, ha dichiarato alle emittenti radiofoniche locali che la polizia non ritiene che non si tratti di un caso di violenza domestica, tuttavia ha precisato che si sta ancora cercando di determinare la relazione tra il sospettato e le vittime.

“Una scena molto tragica”

Si è trattato di una “scena molto tragica”, ha detto Stubbs. Non sono state confermate né l’identità delle persone decedute né l’età o l’identità della persona ricoverata in ospedale. La polizia ha dichiarato che le squadre investigative rimangono sul posto e ha chiesto a chiunque abbia informazioni di contattare l’unità omicidi. Il sindaco di Ottawa, Mark Sutcliffe, ha definito la notizia angosciante per tutti i residenti della città. “Sono rimasto sconvolto nell’apprendere dell’omicidio multiplo a Barrhaven, uno dei più scioccanti episodi di violenza nella storia della nostra città”, ha dichiarato Sutcliffe in un post su X. “Siamo orgogliosi di vivere in una comunità sicura, ma questa notizia è angosciante per tutti i residenti di Ottawa“, ha aggiunto.

Cinque auto della polizia vicino alla casa

Nella mattinata locale di giovedì cinque auto della polizia erano parcheggiate in strada e nei vialetti vicino alla casa, che si trova al centro di una fila di villette a schiera in mattoni. Diverse persone in tuta bianca sono entrate e uscite dalla casa per tutta la prima mattinata, mentre genitori e bambini camminavano e andavano in bicicletta verso una vicina scuola elementare.

