Nel 2016 era stato vittima di un gravissimo incidente in moto a Verona nel quale aveva perso una gamba

È morto in un incidente stradale in Angola Luca Falcon, 35enne veronese che nel 2020 aveva fondato insieme alla moglie Giulia Trabucco ‘Karma on the road’, associazione impegnata nella raccolta di protesi usate per donarle ai bimbi africani vittime delle guerre. Luca nel 2016 era stato vittima di un gravissimo incidente in moto a Verona nel quale aveva perso una gamba.

A darne notizia è stata proprio la moglie che in un post sulla pagina facebook dell’asosciazione scrive: “Domenica 3 marzo, il giorno dopo il suo 35esimo compleanno, Luca è morto in un incidente con un camion in Angola. La dinamica non è molto chiara, non ho ancora il referto della polizia, ma è davvero irrilevante. Il fatto è che l’amore della mia vita non c’è più. Lui era felice, il post del suo compleanno lo dimostra, inoltre mi hanno detto che è stato istantaneo, non si deve essere accorto di niente. Almeno sappiamo che si è spento facendo ciò che amava di più nella vita: viaggiare in moto”, scrive Trabucco.”Mi sto interfacciando con l’ambasciata italiana in Angola perché torni a casa il prima possibile e appena avrò notizie comunicherò a tutti voi dove e quando avverrà il suo funerale, che sarà civile come lui voleva”, si legge ancora nel post.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata