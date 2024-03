Nelle immagini si vedono i due bimbi in lacrime, bloccati da alcune fascette ai polsi

Un 45enne è accusato di aggressione aggravata per aver ammanettato due bambini aborigeni, di sei e sette anni. Un terzo, di otto anni, è riuscito a scappare. E’ successo a Broome, in Australia, a circa 2mila km a nord di Perth. La polizia è stata chiamata martedì pomeriggio in un’abitazione di Conkerberry Road, a Cable Beach, in seguito a una segnalazione di violazione di domicilio. Gli agenti hanno fatto sapere che l’uomo aveva trattenuto i piccoli dopo averli sorpresi mentre nuotavano in una piscina.

Un video, diffuso su Facebook e diventato virale, mostra i due bimbi in lacrime, legati con delle fascette ai polsi. All’uomo è stata concessa la libertà provvisoria e dovrà comparire davanti alla Broome Magistrates Court il 25 marzo. Quanto ai bambini, invece, sono stati riuniti alle loro famiglie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata