La protesta nel giorno in cui inizia la sessione legislativa dedicata alle recenti manifestazioni

Agricoltori e allevatori protestano davanti al Parlamento della Catalogna nel giorno in cui inizia la sessione monografica sull’agricoltura, incentrata principalmente sulle recenti proteste che hanno avuto luogo nelle strade della comunità autonoma spagnola. Gli agricoltori provenienti da ogni angolo della Catalogna hanno sostenuto i loro colleghi che si sono recati in Parlamento con campanacci e striscioni per spiegare la situazione che sta attraversando il settore.

