La settimana scorsa il leader francese aveva ventilato la possibilità di inviare truppe occidentali a Kiev

Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita a Praga, ha invitato gli alleati europei dell’Ucraina a “non essere codardi” di fronte a potenze che sono “diventate inarrestabili”. “La guerra è tornata sul nostro territorio, poteri divenuti inarrestabili ampliano ogni giorno la minaccia e dovremo essere all’altezza della Storia e del coraggio che implica”, ha dichiarato in un discorso alla comunità francese. La settimana scorsa Macron aveva ventilato la possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata