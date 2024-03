Lo scrive la Cnn. La società Hgc non ha specificato in che modo siano stati "tagliati" né chi sia il responsabile

Danni ai cavi sottomarini del Mar Rosso stanno portando a interruzioni nelle reti di telecomunicazioni globali, costringendo gli operatori dei servizi internet a reindirizzare circa un quarto del traffico tra Asia, Europa e Medioriente. Lo scrive la Cnn.

Secondo la società di telecomunicazioni di Hong Kong Hgc global communications, i cavi appartenenti a quattro delle principali reti di telecomunicazione sarebbero stati “tagliati” causando interruzioni “significative” alle reti in Medioriente. Hgc stima che il 25% del traffico web tra Asia ed Europa, nonché con il Medioriente, sia stato colpito. La società ha affermato che sta reindirizzando il traffico per ridurre al minimo i disagi per i clienti e che sta anche “estendendo l’assistenza alle aziende interessate”. Hgc non ha specificato in che modo i cavi siano stati danneggiati né chi sia il responsabile.

