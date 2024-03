Tutte le 25 persone a bordo, tranne una, poi ritrovata morta, sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera nipponica

Un peschereccio giapponese per la pesca del tonno si è incagliato sulla costa rocciosa di una delle isole dell’arcipelago Izu, a sud di Tokyo, per un problema al motore. Tutte le 25 persone a bordo, tranne una, poi ritrovata morta, sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera giapponese. Si ritiene che l’imbarcazione abbia perso il controllo e sia andata alla deriva sugli scogli della costa settentrionale dell’isola di Kozu, parte del gruppo delle isole Izu nel sud del Giappone. Un video della Guardia Costiera giapponese mostra l’imbarcazione incagliata, mentre un elicottero si alza in volo per portare a termine l’operazione di salvataggio.

