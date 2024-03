Il tycoon ha battuto la principale rivale Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa presso le Nazioni unite

Donald Trump ha vinto i caucus repubblicani in Missouri, validi per assegnare i delegati per la nomination presidenziale Gop in vista delle elezioni di novembre. Trump ha battuto la principale rivale Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa presso le Nazioni unite.

Il tycoon ha vinto anche la convention repubblicana in Michigan, aggiudicandosi 33 delegati. I repubblicani del Michigan, durante la loro convention a Grand Rapids, hanno iniziato ad assegnare 39 dei 55 delegati presidenziali del GOP dello Stato e sei di questi devono ancora essere assegnati. Ma una parte significativa della base del partito ha saltato l’incontro a causa degli effetti persistenti di una disputa di mesi sulla leadership. Trump ha vinto le primarie del Michigan martedì scorso con il 68% dei voti contro il 27% di Haley.

Salvini: “Congratulazioni a Trump, cambiamento in arrivo”

“Congratulazioni a Donald Trump. Altri tre passi avanti per il cambio alla Casa Bianca. Da Bruxelles a Washington, cambiamento in arrivo!”. Lo scrive su X il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le vittorie di Trump alle primarie in Michigan, Missouri e Idaho.

