Giovani, anziani, famiglie con bambini. Molti di loro in lacrime, abbracciandosi per darsi conforto

La gente continua a portare fiori alla tomba del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, due giorni dopo il suo funerale. Come mostrano le immagini di Sota.vision, una lunga fila di persone in lutto è stata vista fuori dal cimitero di Borisovskoye a Mosca. Sotto una pesante sorveglianza della polizia, migliaia di persone hanno dato l’addio a Navalny venerdì dopo la sua morte. La folla che si è accalcata per onorare Navalny fuori da una chiesa e da un cimitero in un sobborgo innevato del sud-est della capitale ha intonato slogan per lui e contro il presidente russo Vladimir Putin. La polizia non ha agito contro di loro, ma almeno 106 persone sono state fermate durante gli eventi in tutta la Russia in memoria di Navalny, ha dichiarato OVD-Info, un gruppo per i diritti che tiene traccia degli arresti politici. La maggior parte è stata fermata mentre cercava di deporre fiori presso i monumenti dedicati alle vittime della repressione sovietica.

