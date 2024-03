Il messaggio di addio della vedova al marito e dissidente politico morto il 16 febbraio scorso in un carcere siberiano

La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha pubblicato su X un messaggio di addio al marito. “Grazie per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche per gli ultimi 3 anni di felicità. Per l’amore, per avermi sempre sostenuta, per avermi fatta ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensata. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me e orgoglioso di me. Non so se riuscirò a sopportarlo oppure no, ma ci proverò”, recita il messaggio. E ancora: “Ci incontreremo sicuramente un giorno. Ho così tante storie non raccontate per te e ho così tante canzoni salvate per te sul mio telefono, stupide e divertenti, in generale, a dire il vero, canzoni terribili, ma parlano di noi, e volevo davvero fartele ascoltare. E volevo davvero vederti ascoltarle, ridere e poi abbracciarmi”. “Ti amerò per sempre. Riposa in pace”, è la conclusione del post di Navalnaya.

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

Ai funerali di Navalny, che sono stati celebrati oggi a Mosca, erano presenti la madre e il padre di Navalny, ma non è chiaro quali altri membri della famiglia abbiano partecipato alla cerimonia. Una foto scattata all’interno della chiesa mostra la bara aperta con il corpo del dissidente politico ricoperto di fiori bianchi e rossi e la madre seduta accanto con una candela in mano. La vedova, Yulia Navalnaya, solo due giorni fa aveva parlato al Parlamento europeo di Strasburgo, in Francia; la figlia è una studentessa dell’Università di Stanford e non si sa dove si trovi il figlio. I collaboratori più stretti di Navalny hanno lasciato la Russia sotto pressione e hanno assistito al funerale, trasmesso in diretta streaming sul suo canale YouTube all’estero.

