La gente sfida le autorità portando fiori all'oppositore di Putin

Una lunghissima fila di persone ha sfidato le autorità russe portando fiori sulla tomba di Alexej Navalny al cimitero Borisovskoye di Mosca, dove il leader dell’opposizione a Vladimir Putin è stato sepolto venerdì 1° marzo. Navalny è stato seppellito dopo una breve cerimonia russo-ortodossa, con grandi folle in attesa fuori dalla chiesa e poi affluite alla tomba fresca con fiori. A 48 di distanza dalla tumulazione, non si ferma la visita alla tomba di Navalny, sebbene la comunità internazionale sia certa che la polizia russa, prima o poi, interverrà identificando i partecipanti al funerale e chiunque abbia urlato slogan contro Putin e a favore di Navalny e della Russia libera. Almeno 106 persone sono state arrestate durante gli eventi in memoria di Navalny in tutta la Russia, ha riferito OVD-Info, un gruppo per i diritti umani che tiene traccia degli arresti politici.

