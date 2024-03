Con lui gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhennie

Momento di svago per il principe William, alle prese con la malattia del padre e la convalescenza della moglie, Kate Middleton. Venerdì, in occasione del giorno di San Davide, patron del Galles, si è recato in un pub di Wrexham. L’erede al trono britannico ha spillato birre con gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhennie, che è anche co-presidente della locale squadra di calcio. Ha anche incontrato i giocatori del Wrexham AFC, Ben Tozer e Luke Young, che gli hanno regalato una maglia del club con la scritta “William” sul retro.

