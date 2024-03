Sabato saranno comunicati i primi risultati delle elezioni parlamentari

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha votato in un seggio nella capitale Teheran alle elezioni parlamentari. E’ la prima consultazione dalle proteste di massa del 2022 seguite alla morte di Mahsa Amini. Per sabato sono attesi i primi risultati: circa 15.000 candidati sono in lizza per un seggio nel parlamento formato da 290 membri, l’Assemblea Consultiva Islamica, in carica per quattro anni.

