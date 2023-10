L'annuncio di Roberta Metsola al Parlamento europeo

Masha Amini ha vinto il Premio Sakharov 2023 per la libertà di pensiero. Il riconoscimento è stato assegnato anche al movimento iraniano ‘Donna, Vita, Libertà’. La 22enne è morta il 16 settembre 2022 in circostanze sospette. Si trovava a Teheran, in vacanza con la famiglia, quando è stata fermata dagli agenti e portata in una stazione di polizia perché portava in modo sbagliato l’hijab. La giovane è stata arrestata proprio per la mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo. In seguito è deceduta dopo tre giorni di coma. Le forze dell’ordine ritengono che abbia perso la vita a causa di un infarto, invece i sostenitori della ragazza affermano che sia stata picchiata a morte. La notizia ha creato sgomento nell’opinione pubblica mondiale e da quel momento Mahsa Amini è diventata il simbolo della lotta contro la violenza e per i diritti delle donne. “Il 16 settembre è una data che vivrà nell’infamia. Il brutale omicidio di Mahsa Amini ha segnato un svolta, ha innescato un movimento di donne che sta facendo la storia”, ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Strasburgo. “Il premio di oggi è il nostro tributo alle donne, agli uomini, ai giovani iraniani coraggiosi che, nonostante le crescenti pressioni, stanno guidando il cambiamento. Noi siamo con voi”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata