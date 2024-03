Il rogo in un edificio di sette piani, decine anche i feriti

Almeno 43 morti in un incendio divampato in un centro commerciale di sette piani a Dacca, capitale del Bangladesh. Decine anche i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. Più di una dozzina di unità di vigili del fuoco sono state impiegate per spegnere le fiamme, scoppiate nel centro commerciale Green Cozy Cottage. Il rogo sarebbe partito da un ristorante al primo piano, forse per l’esplosione di una bombola di gas. Poi le fiamme hanno avvolto l’intero edificio.

