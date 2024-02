I documenti inediti svelati da un documentario di Channel 5

Documenti inediti sulla tragedia del sommergibile Titan, imploso in profondità a giugno 2023 nelle acque del Nord Atlantico con a bordo cinque passeggeri in una spedizione turistica sul luogo del relitto del Titanic, sono stati svelati da un documentario della televisione inglese Channel 5. All’interno di ‘The Titan Sub Disaster: Minute by Minute’, che andrà in onda il prossimo 6 e 7 marzo, anche gli audio mai finora rilasciati dei misteriosi “colpi” che erano stati sentiti dai sonar nelle zone di ricerca del sommergibile e che avevano fatto sperare i soccorritori nel fatto che l’equipaggio fosse ancora vivo. Sfortunatamente, però, non era così e, secondo quanto ha determinato la Marina statunitense, quei rumori potrebbero essere stati prodotti da altre imbarcazioni di ricerca.

