La registrazione è contenuta nel documentario britannico 'Minute by Minute: The Titan Sub Disaster' che sara in onda a giorni su Channel 5

E’ stato reso pubblico il trailer di ‘Minute by Minute: The Titan Sub Disaster’, documentario prodotto da ITN per Channel 5 nel Regno Unito. Il documentario ripercorre le vicende della spedizione del sommergibile Titan verso il relitto del Titanic, conclusasi tragicamente con l’affondamento, lo scorso 18 giugno. Il documentario contiene un audio inedito dei colpi che tennero vive le speranze dei soccorritori durante la missione di ricerca del Titan. Nella tragedia persero la vita Hamisc Harding, Suleman Dawood, Shahzada Dawood, Stockton Rush e Paul-Henry Nargeolet.

