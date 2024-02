L'incontro tra la first lady ucraina e la sovrana a Clarence House

La first lady ucraina Olena Zelenska, nel corso della sua visita in Gran Bretagna, è stata ricevuta dalla regina consorte Camilla nella sua residenza di Clarence House a Londra. In precedenza la consorte del presidente Volodimyr Zelensky aveva incontrato la moglie del primo ministro britannco Rishi Sunak, Akshata Murty, a Downing Street.

