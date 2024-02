Il Pontefice ha anche pregato per le vittime degli attentati in Burkina Faso e Haiti

Papa Francesco ha espresso rammarico per le vittime delle mine antiuomo nelle zone di conflitto di tutto il mondo durante l’udienza generale nell’Aula Paolo VI in Vaticano. L’udienza si è tenuta due giorni dopo che il pontefice aveva annullato i suoi impegni a causa di sintomi influenzali, lievi ma persistenti. Papa Bergoglio ha ricordato il 25° anniversario della ratifica della Convenzione sulle mine antiuomo delle Nazioni Unite, che ricorre il 1° marzo.

“Esprimo la mia vicinanza alle numerose vittime di questi insidiosi ordigni che ci ricordano la drammatica crudeltà della guerra“, ha affermato. Ha anche lanciato un appello per la pace in Medio Oriente e in Ucraina e ha pregato per le vittime degli attentati in Burkina Faso e Haiti.

