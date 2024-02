Le norme attuali lasciano Frontex incapace di adempiere pienamente ai suoi obblighi in materia di diritti fondamentali

Un’indagine della Mediatrice europea sul ruolo di Frontex nelle operazioni di ricerca e salvataggio ha dimostrato che le norme attuali lasciano l’Agenzia della guardia di frontiera e costiera dell’Ue incapace di adempiere pienamente ai suoi obblighi in materia di diritti fondamentali e dipende troppo dagli Stati membri per agire quando le barche che trasportano Migranti sono in pericolo.

L’indagine – si legge in una nota dell’ufficio dell’Ombudsman – è stata avviata dalla Mediatrice Emily O’Reilly in seguito alla tragedia di Adriana nel giugno 2023, che ha provocato l’annegamento di oltre 600 persone al largo delle coste greche. Secondo i documenti esaminati durante l’indagine, Frontex ha presentato quattro offerte separate per assistere le autorità greche fornendo sorveglianza aerea dell’Adriana, ma non ha ricevuto risposta. Le norme attuali implicano che a Frontex non fosse consentito recarsi presso la sede dell’Adriana nei periodi critici senza il permesso delle autorità greche. Di conseguenza, Frontex è intervenuta sulla scena dell’Adriana solo due volte: una volta brevemente in aereo, due ore dopo che le autorità italiane avevano lanciato l’allarme sull’Adriana, e poi 18 ore dopo con un drone, dopo che la barca era già affondata.

L’indagine ha inoltre dimostrato che Frontex non dispone di linee guida interne sull’emissione di segnali di emergenza (ad esempio le chiamate Mayday) e che non si riesce a garantire che gli osservatori dei diritti fondamentali di Frontex siano sufficientemente coinvolti nel processo decisionale sulle emergenze marittime. “Dobbiamo chiederci perché una barca così evidentemente bisognosa di aiuto non ha mai ricevuto quell’aiuto nonostante un’agenzia dell’UE, le autorità di due Stati membri, la società civile e le navi private fossero a conoscenza della sua esistenza. Perché le segnalazioni di sovraffollamento, apparente mancanza di giubbotti di salvataggio, bambini a bordo e possibili vittime non sono riuscite a innescare tempestivi sforzi di salvataggio che avrebbero potuto salvare centinaia di vite”, ha detto Emily O’Reilly.

“Frontex include la parola ‘guardia costiera’ nel suo nome, ma il suo attuale mandato e la sua missione chiaramente non sono all’altezza di ciò. Se Frontex ha il dovere di contribuire a salvare vite umane in mare, ma mancano gli strumenti per farlo, allora è chiaramente una questione di competenza dei legislatori dell’UE. Esiste un’evidente tensione tra gli obblighi di Frontex in materia di diritti fondamentali e il suo dovere di sostenere gli Stati membri nel controllo della gestione delle frontiere. Cooperare con le autorità nazionali quando si teme che possano adempiere ai propri obblighi di ricerca e salvataggio rischia di rendere l’UE complice di azioni che violano i diritti fondamentali e costano vite umane”.

Andando oltre l’indagine e i suggerimenti riguardanti Frontex, la Mediatrice ha tratto conclusioni su questioni sistemiche più ampie. Ha osservato che mentre il difensore civico greco sta indagando sulle azioni della guardia costiera greca, non esiste un unico meccanismo di responsabilità a livello UE che possa indagare in modo indipendente sul ruolo delle autorità greche, sul ruolo di Frontex e sul ruolo della Commissione europea, che è responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni sui diritti fondamentali previste dai trattati dell’UE.

Ha invitato il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione a istituire una commissione d’inchiesta indipendente per valutare le ragioni del gran numero di morti nel Mediterraneo e per trarre insegnamento dal naufragio dell’Adriana.

