La lava ha raggiunto il vicino villaggio di pescatori di Grindavik

Un vulcano nel sud-ovest dell’Islanda è eruttato per la seconda volta in meno di un mese. La lava ha raggiunto i villaggi più vicini. Le autorità avevano ordinato ai residenti di lasciare la cittadina di pescatori di Grindavik ore prima dell’eruzione. Gli scienziati hanno detto che l’eruzione sembra essersi attenuata, ma è ancora troppo presto per dichiarare finito il pericolo. Le spettacolari riprese dei droni mostrano la colata di lava vicino alla città, i danni provocati e le case bruciate.

