L'ipotesi non era stata esclusa dal presidente francese Macron

Il cancelliere tedesco ha escluso la possibilità di un invio di soldati europei o della Nato per combattere in Ucraina. “Non ci saranno truppe di terra, né soldati sul suolo ucraino che verranno inviati lì dagli stati europei o dai paesi della Nato”, ha detto Olaf Scholz durante una visita a Friburgo. Nelle scorse ore il presidente francese Emmanuel Macron non aveva escluso l’eventualità di un possibile invio di truppe di terra in Ucraina se si fosse reso necessario.

