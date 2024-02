Tensione di fronte alle sedi Ue: i dimostranti tentano di forzare i posti di blocco

(LaPresse) Alta tensione alle proteste degli agricoltori a Bruxelles. Centinaia di trattori hanno preso d’assedio il quartiere europeo, provando a forzare i posti di blocco della polizia attorno alle sedi europee alla rotatoria Schuman. Tra fischi, sirene e clacson, i manifestanti hanno incendiato dei copertoni e una barriera di sicurezza, la polizia ha aperto gli idranti per spegnere gli incendi. Mucchi di fieno sono stati gettati dal cavalcavia di rue de la Loi. Dall’alba sono state intraprese ingenti le misure di sicurezza attorno alle sedi Ue, la polizia non sta lasciando passare nemmeno i giornalisti e i dipendenti delle istituzioni. Per le proteste il briefing della Commissione delle 12 si svolgerà in modalità online.

