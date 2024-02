I due hanno discusso degli sforzi per un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha incontrato domenica il re di Giordania Abdullah II ad Amman. I leader hanno discusso della guerra in corso tra Israele e Hamas e degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco immediato e permanente. Abdullah. si legge in una dichiarazione della Corte Reale di Giordania, ha avvertito che un proseguimento della guerra contro Gaza durante il mese sacro del Ramadan aumenterà il rischio che il conflitto si espanda a livello regionale. Ha aggiunto che la Giordania continuerà a fornire aiuti umanitari e assistenza medica ai civili della Striscia. La dichiarazione include anche un avvertimento di Abdullah contro l’escalation israeliana in Cisgiordania da parte dei coloni estremisti: il sovrano ha sottolineato il suo rifiuto di qualsiasi tentativo di separare la Cisgiordania dalla Striscia di Gaza. Abbas ha invece sottolineato la necessità di fermare la guerra a Gaza e di proteggere i civili e ha invitato il mondo intero ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti del popolo palestinese.

