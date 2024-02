I manifestanti ritengono che le università non saranno in grado di gestire così tanti nuovi studenti

Centinaia di medici sudcoreani protestano contro la volontà del governo di aumentare i posti a disposizione nelle università per gli studenti di medicina. L’esecutivo prevede di aggiungerne altri 2mila rispetto agli attuali 3mila con l’obiettivo di inserire fino a 10mila medici entro il 2035. Seul ritiene di dover far fronte alla carenza di professionisti sanitari mentre i manifestanti respingono questo progetto affermando che gli atenei non saranno in grado di gestire così tanti nuovi studenti e che i fondi dovrebbero essere investiti diversamente.

