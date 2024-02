L'incidente è avvenuto durante l'ammaraggio al porto

Un idrovolante si è schiantato mentre cercava di atterrare vicino a PortMiami, il porto situato nella Baia di Biscayne a Miami, in Florida. Per fortuna, tutti e sette i passeggeri a bordo si sono salvati.

Il Miami-Dade Fire Rescue ha spiegato che il velivolo, un Cessna 208 monomotore, è precipitato in un canale tra i terminal delle navi da crociera del porto e una strada rialzata che collega Miami a Miami Beach. La Federal Aviation Administration ha precisato che il mezzo stava cercando di raggiungere la vicina base di idrovolanti della metropoli americana. Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita in modo grave. L’aereo è stato rimorchiato da una barca e i funzionari hanno affermato che l’incidente non ha influenzato gli orari delle crociere. Le autorità non hanno comunicato chi sia il proprietario dell’aereo o cosa abbia causato l’incidente.

