Primo viaggio per la 'Icon of the Seas': può ospitare 7.600 passeggeri

La ‘Icon of the Seas’, la nave da crociera più grande del mondo, è salpata dal porto di Miami Beach in Florida per il suo primo viaggio. L’imbarcazione, lunga 365 metri, è in viaggio verso i Caraibi. Martedì all’inaugurazione della nave erano presenti il campione argentino Lionel Messi e i suoi compagni di squadra dell’Inter Miami. La nave può portare fino a 7.600 passeggeri per i quali sono a disposizione 6 acquapark, 7 piscine, una pista di pattinaggio e 40 tra bar e ristoranti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata