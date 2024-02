Il ministero della Sanità di Gaza dice che in 24 ore sono stati uccisi 92 palestinesi

IN AGGIORNAMENTO – Le Forze di sicurezza israeliane (Idf) affermano che sono in corso intensi combattimenti a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. La Brigata Givati ha ucciso molti agenti di Hamas con il fuoco dei cecchini e la 7a Brigata corazzata ha ucciso numerosi altri agenti con il bombardamento di carri armati e con attacchi aerei. Lo riporta il Times of Israel. Anche nel quartiere Zeitoun di Gaza City è in corso una vasta operazione delle truppe israeliane contro i combattenti di Hamas.

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che 92 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale dei morti dall’inizio della guerra a 29.606. Le autorità di Gaza aggiungono che 69.737 sono state ferite.

