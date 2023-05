Secondo quanto riferisce la polizia, sono accusati di crimine d'odio

La polizia nazionale spagnola ha arrestato tre giovani a Valencia per gli insulti razzisti rivolti al giocatore brasiliano del Real Madrid, Vinicius, durante la partita di domenica al Mestalla. La notizia arriva dopo che gli agenti hanno arrestato quattro persone a Madrid con l’accusa di crimine d’odio per aver appeso a un ponte un manichino impiccato con la maglia del giocatore Vinicius il 26 gennaio, prima del derby della capitale tra Real Madrid e Atletico Madrid. Anche i tre arrestati oggi, riferisce la polizia, sono accusati di crimine d’odio. Uno di loro è lo stesso giovane che era stato già identificato ieri. Altri due sono stati identificati successivamente e questa mattina si è proceduto all’arresto. Due sono stati fermati a Valencia e uno in un comune vicino. L’indagine, che ha contato sulla collaborazione del Valencia Club de Fútbol, proseguirà per identificare altri sospettati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata