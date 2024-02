Il presidente dei popolari ha aggiunto: "Noi siamo il partito del Green Deal"

Il Ppe appoggia von der Leyen come candidata alla presidenza della Commissione europea. “Oggi sono scaduti i termini per la nomina dei candidati per il candidato capolista del partito Ppe e siamo orgogliosi di avere Ursula von der Leyen come unica candidata proposta. E’ stata presentata dalla Cdu e ci sono altri due partiti che sostengono la nomina di von der Leyen: Piattaforma civica di Tusk in Polonia e Nea Dimokratia di Mitsotakis in Grecia. Abbiamo appena avuto un’intensa discussione e posso annunciare che il gruppo Ppe sostiene von der Leyen come candidata per il partito“. Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, in un punto stampa al Parlamento europeo con Ursula von der Leyen.

“Come europei siamo orgogliosi di ciò che facciamo con il Green Deal – ha aggiunto – anche per me come leader politico del Ppe, noi siamo il partito del Green Deal. Faciamo il Green Deal con le proposte di Ursula von der Leyen. Abbiamo in dicato la direzione dove dobbiamo andare con la convinzione che il Green Deal sia un accordo del Ppe e che lo facciamo nell’interesse delle generazioni future”.

