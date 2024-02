La presidente della Commissione europea: "Molti paesi, dai Balcani occidentali all’Ucraina, vogliono aderire deliberatamente alla nostra unione"

“Siamo un’unione di 27 paesi e il fascino di questa unione è così grande che molti altri stati vogliono aderirvi deliberatamente, dai Balcani occidentali all’Ucraina. Questo è il successo finale dell’Europa. E dobbiamo continuare a difenderlo contro coloro che vogliono dividerci: gli euroscettici e gli amici di Putin guidati dall’interno o dall’esterno. Dobbiamo mantenere forte la nostra democrazia. Sono convinta che insieme avremo successo”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il presidente del Ppe, Manfred Weber, al Parlamento europeo.

Von der Leyen: “Ecr? Lavorerò con chi è pro Ue, Kiev e Nato”

“Per me è importante lavorare con gruppi pro europei, pro Nato, pro ucraini, chiaramente sostenitori dei nostri valori democratici. Quindi la domanda più importante è: qual è il contenuto? E sapete che ogni elezione europea porta con sé un cambiamento nella composizione dei diversi partiti politici e dei diversi gruppi politici. Quindi contano i contenuti, e coloro che difendono la democrazia contro gli euroscettici, coloro che difendono i nostri valori, chi è contro gli amici di Putin, questi sono quelli con cui voglio lavorare e con cui so di poter lavorare” sottolinea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispondendo a una possibile alleanza con Ecr, il gruppo di Fratelli d’Italia, in un punto stampa con il presidente del Ppe, Manfred Weber, al Parlamento europeo.

“Collaborare con chi è contro lo Stato di diritto è impossibile, con gli amici di Putin è impossibile – ha ribadito -. Quindi ci deve essere un posizionamento molto chiaro dei politici che si stanno formando e non sappiamo chi formerà l’Ecr dopo le elezioni, chi lascerà Ecr e ad esempio potrebbe entrare nel Ppe, anche questo è possibile. Ma la linea di demarcazione è: sei a favore della democrazia? Difendi i nostri valori? Siete molto fermi nello Stato di diritto? Sostienete l’Ucraina? Combattete contro il tentativo di Putin di indebolire e dividere l’Europa? E queste risposte devono essere molto chiare”.

Von der Leyen: “Ultimi 5 anni mi hanno insegnato passione per Europa”

“Da quando ero candidata nel 2019, sono successe così tante cose nel mezzo, abbiamo attraversato momenti difficili. E questi ultimi cinque anni non solo mi hanno insegnato molto sulla mia passione per l’Unione europea, ma quello che ho anche imparato è quanto questa Europa può offrire al suo popolo” spiega la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il presidente del Ppe, Manfred Weber, al Parlamento europeo.

“Fin dall’inizio il mandato è stato molto impegnativo. In realtà tutto è iniziato con la Brexit. Tendo a dimenticarlo, ma questo è stato il primo mese lavorativo del mio mandato. Non ero nemmeno da 100 giorni in carica quando è stata dichiarata la pandemia di Covid. All’inizio fu un periodo orribile. Ma insieme al Parlamento e agli Stati membri abbiamo dovuto percorrere strade completamente nuove2, ha ricordato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata