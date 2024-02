Video del presidente: "La Russia approfitta dei ritardi negli aiuti"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso che “la situazione è estremamente difficile in diverse parti della linea del fronte, dove le truppe russe hanno accumulato le massime riserve”. Zelensky ha dichiarato nel suo video notturno che la Russia “sta approfittando dei ritardi negli aiuti all’Ucraina”, aggiungendo che sono necessarie armi a lungo raggio e una migliore difesa aerea. Il presidente ucraino ha anche toccato, ancora una volta, la disputa di lunga data sul grano ucraino in Polonia, affermando che “la situazione non riguarda il grano, ma piuttosto la politica”, precisando che sono necessarie “decisioni razionali”. L’Ucraina è un importante fornitore globale di grano, orzo, mais e olio vegetale e, dopo l’invasione russa, ha lottato per portare i suoi prodotti alimentari nelle parti del mondo più bisognose.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata