Fra pochi mesi nel paese asiatico si terranno le elezioni presidenziali

La polizia indiana ha usato gas lacrimogeni per disperdere la mobilitazione dei migliaia di agricoltori in marcia verso Nuova Delhi. La protesta è ripresa dopo che i colloqui con il governo non sono riusciti a porre fine a un’impasse sulle richieste di prezzi garantiti per i loro raccolti. Le proteste giungono in un momento cruciale per l’India, dove nei prossimi mesi si terranno le elezioni nazionali e in cui si prevede che il partito del Primo Ministro Narendra Modi otterrà un terzo mandato consecutivo. NO ACCESS INDIA/NO ARCHIVE/NO RESALE/NO SOCIAL MEDIA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata