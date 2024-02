In migliaia verso la capitale Nuova Delhi chiedendo una legge che garantisca loro un reddito minimo

Prosegue in India la protesta degli agricoltori, che chiedono prezzi garantiti per i loro prodotti. Migliaia di persone hanno cercato di marciare verso la capitale Nuova Delhi, scontrandosi con le forze di polizia. Gli agenti hanno sparato contro di loro gas lacrimogeni vicino al confine di Shambhu che divide gli Stati settentrionali del Punjab e dell’Haryana, a quasi 200 chilometri dalla capitale. Il corteo di camion e carrelli carichi di cibo e altre forniture è iniziato dopo che i colloqui tra i leader agricoli e i ministri del governo non sono riusciti a produrre alcun risultato sulla loro richiesta chiave di una legge che garantisca un minimo di reddito. Gli agricoltori in protesta stanno anche spingendo il governo affinché mantenga la promessa di raddoppiare il loro reddito, rinunciare ai prestiti e ritirare i casi di polizia registrati contro di loro durante le proteste del 2021, quando si accamparono alla periferia della capitale per manifestare contro una serie di controverse leggi sull’agricoltura. Il primo ministro Narendra Modi ha poi ritirato quelle leggi promettendo di trovare modi per garantire prezzi minimi di sostegno per tutti i prodotti agricoli.

