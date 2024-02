Il presidente russo non ha detto una parola sulla morte del dissidente politico

Vladimir Putin è tornato a parlare all’indomani della notizia della morte di Alexei Navalny suo principale oppositore che è deceduto in carcere in Siberia a 47 anni. Il presidente russo non ha detto una parola per Navalny ma si è limitato a complimentarsi con il colosso russo dell’energia Gazprom che ha compiuto 31 anni. “Gazprom è un fiore all’occhiello dell’economia russa”, ha sottolinato il capo del Cremlino.

