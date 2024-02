L'agenzia di stampa indipendente russa Mediazona ha analizzato le immagini delle telecamere a circuito chiuso

L’agenzia di stampa indipendente russa Mediazona ha pubblicato un video che mostrerebbe un convoglio ufficiale in viaggio dalla prigione in cui venerdì sarebbe morto il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny. L’agenzia che ha analizzato i filmati delle telecamere a circuito chiuso, ritiene che le immagini mostrino il trasporto del corpo di Navalny dalla prigione all’obitorio. “Si tratta solo di un insieme di prove che ci fanno supporre che sia stato il momento in cui il corpo è stato spostato. Ma, ovviamente, non possiamo dirlo con certezza al 100%”, ha dichiarato Alexander Borodikhin, redattore in lingua inglese di Mediazona.

