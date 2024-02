I cittadini portano fiori sul monumento per le vittime dei gulag

A Mosca continuano gli omaggi dei cittadini ad Alexei Nvalny, il dissidente russo morto venerdì in un carcere al Circolo Polare Artico in circostanza ancora da chiarire. Anche martedì diversi cittadini hanno portato fiori in onore del blogger anti-Putin al monumento che ricorda le vittine dei gulag staliniani nella capitale russa.

