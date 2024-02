Arrestato Nicholas Jordan con l'accusa di omicidio

li studenti universitari di Colorado Springs, in Colorado, si sono riuniti lunedì per ricordare Celie Rain Montgomery, 26 anni, e Samuel Knopp, 24 anni, uccisi in una sparatoria nel campus dell’Università venerdì notte. Nicholas Jordan, uno studente, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia aveva ricevuto una chiamata per spari provenienti dal dormitorio dell’università, la Creston House, dove ha trovato i due morti. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

