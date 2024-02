Lo scrive la dissidente bielorussa Svetlana Tsikhanouskaya. "Ho il cuore spezzato"

Ihar Lednik, uno dei leader socialdemocratici beilorussi, è morto in carcere. Lo scrive su X la dissidente bielorussa Svetlana Tsikhanouskaya. “Ho il cuore spezzato per la morte del prigioniero politico Ihar Lednik, uno dei leader dei socialdemocratici bielorussi e un instancabile combattente per la libertà. Questa morte è un tragico simbolo della brutalità del regime di Lukashenko. Deve essere ritenuto responsabile di ogni morte, di ogni eroe perduto”, afferma Tsikhanouskaya.

Heartbroken by the death of political prisoner Ihar Lednik, one of the leaders of Belarusian Social Democrats & a tireless fighter for freedom. This death is a tragic symbol of the brutality of Lukashenka’s regime. It must be held responsible for every death, for every hero lost. pic.twitter.com/tkj4JIQz6j

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 20, 2024