L'incontro sottolinea la crescente preoccupazione internazionale per la morte del dissidente russo

Yulia Navalnaya, la vedova del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, ha incontrato a Bruxelles il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. L’incontro sottolinea la crescente preoccupazione internazionale per la morte di Navalny e la situazione politica più ampia in Russia. La scomparsa del dissidente avvenuta lo scorso venerdì in circostanze sospette, ha suscitato ampie condanne da parte dei leader mondiali, con molti che indicano il dito accusatore verso il Cremlino e il governo del Presidente Vladimir Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata