L'incidente nell'impianto di riciclaggio di Viviez

Circa 900 tonnellate di batterie al litio sono andate in fumo durante il fine settimana dopo un incendio scoppiato in un impianto di riciclaggio di Viviez, nel dipartimento dell’Aveyron, nel sud della Francia. L’incendio ha devastato un magazzino che ospita migliaia di batterie in attesa di essere riciclate. Le riprese amatoriali dell’incendio mostrano fumo nero che si alza sopra l’edificio, scatenando il timore che l’incidente possa rappresentare un pericolo per l’ambiente e la salute. Ma la Prefettura – che ha già revocato l’ordine di confinamento per le persone che vivono in un raggio di 500 metri – ha fatto sapere che l’incendio non comporta alcun rischio di tossicità per la popolazione.

