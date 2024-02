Roma, 14 feb. (LaPresse) – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello a un anno, di cui sei mesi con la condizionale, per il caso Bygmalion relativo al finanziamento della sua campagna elettorale del 2012. Lo riporta Bfmtv. In appello la pena di Sarkozy è stata ridotta visto che il tribunale di primo grado lo aveva condannato a un anno senza condizionale.

