Tra le vittime una donna di 46 anni e suo figlio di 23

Almeno tre persone sono rimaste uccise in un bombardamento russo contro un edificio residenziale privato nella città di Kramatorsk, nell’Ucraina orientale. Tra le vittime ci sono una donna di 46 anni e suo figlio di 23 anni, i cui corpi sono stati rimossi dalle macerie subito dopo l’attentato. Le ricerche di una terza vittima conosciuta – probabilmente la nonna – hanno portato alla luce solo resti sparsi, ma restano in corso le operazioni di sgombero delle macerie. I soccorritori sono riusciti anche a liberare un gatto intrappolato sotto le macerie. Una coppia di anziani in una casa vicina è rimasta ferita e portata in ospedale. Almeno due abitazioni sono andate distrutte, mentre altre 23 sono state danneggiate a causa dei detriti dell’esplosione. Kramatorsk si trova sul lato ucraino della linea del fronte a Donetsk, ma è stata regolarmente presa di mira dalla potenza di fuoco russa, in particolare dal bombardamento di una stazione ferroviaria che ha provocato la morte di dozzine di persone nei primi giorni dell’invasione russa.

